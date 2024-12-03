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У Харкові затримали жінку: вбила ножем співмешканця

У Харкові затримали жінку: вбила ножем співмешканця

Внаслідок сімейної сварки зловмисниця завдала чоловіку вісім ножових поранень.

Від отриманих травм потерпілий помер за місцем мешкання, повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталась 2 грудня у квартирі по вулиці Івана Каркача. Співмешканці розпивали спиртні напої. Між ними стався конфлікт. В результаті жінка нанесла 54-річному чоловіку численні ножові удари, він помер на місці події.

До поліції звернулась мати зловмисниці та повідомила про смерть співмешканця її 43-річної доньки.

Поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 затримали жінку.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 15 років позбавлення волі.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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