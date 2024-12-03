Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:21
Просмотров: 101

Інформація про знесення пошкоджених будинків в центрі Харкова – фейк: Ігор Терехов дав роз’яснення

Інформація про знесення пошкоджених будинків в центрі Харкова – фейк: Ігор Терехов дав роз’яснення

Інформація щодо знесення будинків за адресами: вул. Свободи, 11/13, та Мироносицька, 32, 34, яка почала ширитися в соцмережах, не відповідає дійсності.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Деякі канали опублікували фото цих будинків і супроводили їх текстом про запланований демонтаж. Насправді ж демонтаж стосується зовсім інших багатоповерхівок, які були визнані аварійними й такими, що підлягають знесенню на підставі висновків технічних та інструментальних експертиз, зазначив Терехов.

«Ці ж будинки у центрі, по вул. Свободи та вул. Мироносицькій, залишаються в переліку об’єктів для відновлення. На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 