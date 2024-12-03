Інформація про знесення пошкоджених будинків в центрі Харкова – фейк: Ігор Терехов дав роз’яснення

Інформація щодо знесення будинків за адресами: вул. Свободи, 11/13, та Мироносицька, 32, 34, яка почала ширитися в соцмережах, не відповідає дійсності.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Деякі канали опублікували фото цих будинків і супроводили їх текстом про запланований демонтаж. Насправді ж демонтаж стосується зовсім інших багатоповерхівок, які були визнані аварійними й такими, що підлягають знесенню на підставі висновків технічних та інструментальних експертиз, зазначив Терехов.

«Ці ж будинки у центрі, по вул. Свободи та вул. Мироносицькій, залишаються в переліку об’єктів для відновлення. На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости