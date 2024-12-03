Окупанти шість разів атакували на Харківському напрямку, бомбардували Одноробівку, Високу Яругу та Глибоке

Оперативна інформація станом на 16:00 3.12.2024 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 125 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані п’ять разів намагалися проводити наступальні дії, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому.

Один раз ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири з восьми ворожих атак. Бої тривають.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки. Ворог активний в районі Торецька. Захисники України дають гідну відсіч, одну атаку зупинено, триває бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 28 атак позицій ЗСУ в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки противника. Чотири боєзіткнення тривають. Ворог скинув авіабомби на Мирноград.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 30 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Тринадцять боєзіткнень досі тривають. Улакли та Дачне опинилися під ударами російських КАБів.

Агентство Телевидения Новости