У Харкові викрито жінку, яка розповсюджувала психотропи

Харківські поліцейські викрили жінку, яка займалася розповсюдженням психотропів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 грудня під час патрулювання території обслуговування Слобідського району Харкова поліцейські виявили 31-річну жінку. При собі вона мала речовину, схожу на наркотичну.

Працівники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури провели за місцем проживання жінки санкціонований обшук. Поліцейські виявили близько 600 камінців в цементі, в яких був схований зіп-пакет з білою кристалоподібною речовиною, 60 згортків, в яких також були пакети з кристалоподібною речовиною та інші речі.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. За висновками експертів, вилученим є психотропна речовина 4-ММС.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

3 грудня жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости