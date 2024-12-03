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У Харкові міськрада подовжила дію пільг для бізнесу

У Харкові міськрада подовжила дію пільг для бізнесу

Депутати міської ради сьогодні, 3 грудня, на позачерговій сесії подовжили податкові пільги для фізичних, юридичних осіб та підприємців Харкова.

Про це повідомляє міськрада.

Згідно з рішенням, дія пільг з місцевих податків для фізичних, юридичних осіб та підприємців подовжується на перший квартал 2025 року.

«Ми пролонгуємо пільги на місцеві податки та збори, щоб підприємці залишалися в Харкові, попри складні умови. У них мають бути обігові кошти для залучення ресурсів і виплати зарплатні працівникам», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року було скасоване податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Також на рівні 0% була встановлена ставка податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб). Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Агентство Телевидения Новости

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