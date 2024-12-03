За останні 72 години близько трьох тисяч військових повернулися з СЗЧ

Близько трьох тисяч військовослужбовців повернулися на службу з СЗЧ за останні 72 години.

Про це повідомляє Українська правда.

Заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) Збройних сил України Олександр Гринчук на брифінгу в Києві розказав, що «близько трьох тисяч військовослужбовців після самовільного залишення частини за останні 72 години стали до строю».

Він уточнив, що військові поновилися на службі відповідно до алгоритму, передбаченого законом про добровільне повернення тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертував, що набув чинності 29 листопада.

Закон передбачає, що після повернення військовослужбовця командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення його на службі. До того ж поновлюються всі грошові, продовольчі й речові виплати, а також пільги та соціальні гарантії.

Водночас Гринчук повідомив, що впродовж листопада до лав ЗСУ повернулися близько 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

Агентство Телевидения Новости