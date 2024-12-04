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На Харківщині ЗСУ відновили втрачені позиції під Куп’янськом – ISW
Українські війська успішно відбили спробу російських сил закріпитися на правому березі річки Оскіл у районі Новомлинська, що на північ від Куп’янська.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Українські війська успішно відбили спробу російських сил закріпитися на правому березі річки Оскіл у районі Новомлинська, що на північ від Куп’янська.
Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, підтвердили контроль України над цим населеним пунктом, попри нещодавні заяви російської сторони про просування в цьому районі.