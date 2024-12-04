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ППО для захисту української енергетики: Генсек НАТО розкрив деталі

ППО для захисту української енергетики: Генсек НАТО розкрив деталі

Запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО.

Про це розповів журналістам генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє «Європейська правда».

Рютте підтвердив, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна-НАТО у вівторок ввечері.

«Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури», – заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що це – непроста задача, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

«Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО, – зауважив Марк Рютте. – Але (на засіданні у вівторок) за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні – будуть надані”.»

Генеральний секретар не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана, але повторив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони.

«Ми робимо все можливе, щоби всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости

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