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Народила доньку та вбила її: у Харкові суд виніс вирок матері

Народила доньку та вбила її: у Харкові суд виніс вирок матері

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винною 38-річну жінку в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

Їй призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що наприкінці листопада 2022 року жінка, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання у Харкові самостійно та без допомоги медиків народила доньку.

Вона відразу поклала дівчинку у полімерний пакет, зав’язала його, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла.

У судовому засіданні жінка вину не визнала. Пояснила, що дійсно народила вдома дитину, ножицями перерізала пуповину, поклала немовля до пакета, а сама пішла відпочивати у кімнату та чекати співмешканця.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними.

Обвинувальний вирок винесено Комінтернівським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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