Обстріли Харківщини безпілотниками та КАБами: поліція фіксує наслідки

3 грудня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 4 кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Населені пункти Одноробівка та Завадське Богодухівського району військові рф атакували керованими авіабомбами. Ворожі боєприпаси влучили по відкритій місцевості. Інформація про постраждалих та руйнування до поліції не надходила.

Внаслідок влучання російського дрона у Куп’янську пошкоджена цивільна інфраструктура. Обійшлося без постраждалих.

По селу Сенькове на Куп’янщині військові рф завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 3 грудня силами поліції з Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського районів евакуйовано 18 людей.

Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102, нагадують у поліції.

Агентство Телевидения Новости