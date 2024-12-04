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На Харківщині внаслідок ДТП травмування зазнала жінка-пішохід: винуватцю повідомили про підозру

На Харківщині внаслідок ДТП травмування зазнала жінка-пішохід: винуватцю повідомили про підозру

12 жовтня близько 12:30 55-річний водій автомобіля Mazda не врахував дистанції та допустив зіткнення з легковиком Ford, керманич якого зупинився перед пішохідним переходом.

Після удару легковик відкинуло на пішохідний перехід, по якому рухалася 48-річна жінка, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП пішохід потрапила до лікарні. Згідно з висновком судово-медичного експерта, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водії обох автівок не постраждали.

3 грудня за фактом ДТП слідчі Чугуївського РУП повідомили про підозру водію автомобіля Mazda у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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