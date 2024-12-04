Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала лише одна людина
Українське радіо оголосило імена тих, хто найкраще написав Радіодиктант національної єдності 2024.
Про це повідомляє Кореспондент.
Текст без жодної помилки написала львів’янка та багаторазова переможниця Христина Гоянюк. Жінка бере участь у написанні радіодиктанту 25 років поспіль. З однією помилкою переможців немає, а всього двох помилок припустилися кілька учасників:
Тімічева Наталя;Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);Перещ Юлія (з Остерського ліцею № 1 Остерської міської ради Чернігівської області);Крячко Дарина;Рубежанська Наталія.
Виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько зазначила, що цьогоріч в Радіодиктанті брали участь українці віком від 7 до 99 років. На перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів.
Як відомо, радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського радіо у 2000 році.
Цьогорічний Радіодиктант відбувся 25 жовтня, до Дня української писемності та мови. Текст до радіодиктанту написала Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба.