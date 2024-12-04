Протягом місяця на в’їздах до Харкова нацгвардійці вилучили понад 5 кг вибухівки, гранати та вогнепальну зброю

У листопаді військовослужбовці патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ, що цілодобово несуть службу на блокпостах на в’їздах до Харкова, було затримано 153 людини. 102 громадянина затримали за кримінальні злочини, а саме: незаконне поводженні зі зброєю та боєприпасами, незаконне зберігання наркотичних засобів, підробку документів.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

Усі зазначені правопорушники були передані слідчо-оперативним групам Національної поліції України або представникам військової служби правопорядку.

Також протягом місяця за адміністративні правопорушення на блокпостах була затримана 67 людей. Військовослужбовці патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України запобігли ввезенню до Харкова та вилучили у правопорушників:

вогнепальної зброї – 24 одиниці;набоїв різного калібру – 2650 одиниць;гранат різних видів – 23 одиниці;вибухових речовин – 5,370 кг;наркотичних засобів та психотропних препаратів – 1,281 кг;транспортних засобів, які знаходились у розшуку – 1 одиниця.

Також харківські нацгвардійці неодноразово приходили на допомогу водіям та пасажирам на блокпостах. Так, під час виконання завдань на блокпості «Циркуни» за медичною допомогою до Слобожанських гвардійців звернувся чоловік, який в наслідок збройної агресії рф отримав осколкове поранення. До приїзду медичних працівників йому було надано першу медичну допомогу.

«Ще один випадок стався на блокпості «Чугуїв». На в’їзді до міста Харків загорілась машина одного з АТП – під час руху з під машини стало вириватись полум’я. Слобожанські гвардійці вчасно це помітили та допомогли водієві погасити вогонь, зберегти автівку та вантаж», – йдеться в повідомленні.

А під час перевірки транспортних засобів, які прямували у Харків через блокпості «Черкаська Лозова» Слобожанські гвардійці виявили чоловіка, який є боржником по аліментам та не має право керувати транспортним засобом згідно постанови про обмеження боржника. У результаті машину повернули законній власниці – жінці, яка виховує трьох неповнолітніх дітей.

Агентство Телевидения Новости