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Мінус танк, дві артсистеми та 75 окупантів: втрати рф на Харківському напрямку

Мінус танк, дві артсистеми та 75 окупантів: втрати рф на Харківському напрямку

Протягом доби ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані На Харківщині. Окупанти завдали трьох авіаударів із використанням семи КАБів, а також 18 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 232 обстріли позицій захисників України.

Про це повідомили в ОТУ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 75 солдатів, з них безповоротні – 30, санітарні – 45.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 17 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,2 артилерійські системи,5 автомобілів,2 одиниці спецтехніки,7 БпЛА.

Знищено:

48 укриттів для особового складу,2 місця зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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