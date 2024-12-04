Підозрюваній у торгівлі наркотиками харків’янці загрожує до десяти років тюрми

Харків’янку, яку підозрюють у торгівля наркотичними речовинами, взято під варту. Жінку затримали під час розповсюдження на вулицях Харкова «наркозакладок». За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, харків’янка заробляла на життя збутом психотропів, які розкладала по місту. 2 грудня цього року під час патрулювання жінку затримали поліцейські. При собі вона декілька камінців у цементі з кристалічною речовиною всередині.

Під час обшуку за місцем мешкання закладниці виявлено та вилучено близько 600 таких камінців, пакети з психотропною речовиною, спеціальне обладнання.

Експертизою встановлено, що вилученою речовиною є психотроп 4-ММС.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 31-річній жінці в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости