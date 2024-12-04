Третя штурмова показала унікальні кадри повітряних боїв БпЛА на Харківщині
За чотири місяці повітряних боїв підрозділи ППО Третьої штурмової бригади ліквідували найбільшу кількість ворожих безпілотників серед усіх механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.
Як зазначили в 3 ОШБр, ліквідовано десятки російських «Ланцетів», «Орланів», ZALA, Supercam та інших БпЛА.
«Це понад сотня ударних та розвідувальних «крил» ворога, які стали збитим у небі брухтом», – йдеться в повідомленні.
У відео від ППО Третьої штурмової бригади – унікальні кадри повітряних перехоплень та знищень.