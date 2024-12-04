У Харкові тестують нову систему оповіщення: чи стане тривог менше

Сьогодні, 4 грудня, у Харкові протестували нову систему оповіщення, яка розділятиме сигнали тривоги для міста та області. Очікується, що нова система зменшить кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Наприклад, якщо небезпека загрожує Куп’янську, то сигнал тривоги в Харкові не звучатиме. Така диференціація сприятиме ефективнішому реагуванню на реальні загрози.

Як зазначив директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, зараз місто очікує рекомендації від військових та фінального погодження щодо запуску системи.

«Сьогодні ми провели тестування нової системи оповіщення. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку, обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста. Результати тестування передадуть військовим для аналізу. Ми очікуємо погодження на поділ тривог та подальшу інтеграцію системи до територіальної та державної системи оповіщення. Технічно ми повністю готові», – повідомив Богдан Гладких.

За його словами, це важливий крок до вдосконалення системи безпеки в Харкові, який «дозволить жителям міста жити в більш спокійному середовищі та оперативно отримувати інформацію про загрози військового, природного та техногенного характеру».

Агентство Телевидения Новости