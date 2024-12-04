Окупанти намагалися прорватися до Куп’янська: атаку відбито

Сьогодні, 4 листопада, окупанти зробили спробу прориву в місто Куп‘янськ на Харківщині. Атаку вдалося відбити.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені Силами оборони. Наші воїни відпрацювали сьогодні добре», – йдеться в повідомленні.

За словами Коваленка, зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

Агентство Телевидения Новости