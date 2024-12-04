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Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Карпат: розклад

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд з Харкова до Карпат: розклад

З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні.

З Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.

За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий». Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56.

У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.

Агентство Телевидения Новости

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