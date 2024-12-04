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Окупанти обстріляли автомобіль ритуальної служби на Харківщині

Окупанти обстріляли автомобіль ритуальної служби на Харківщині

4 листопада близько 11:50 у місті Куп’янськ на Харківщині ворожий дрон влучив в автомобіль ритуальної служби. Постраждав водій транспортного засобу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Медичну допомогу потерпілому було надано на місці.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та вилучили уламки БпЛА.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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