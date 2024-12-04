На Харківщині триває 11 боєзіткнень: де активізувалися окупанти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 грудня. 1015 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів Сумщини та Чернігівщини з території росії постраждали райони населених пунктів Олександрівка, Нововасилівка, Майське та Камінь.

На Харківському напрямку окупанти п’ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого, українські захисники відбили чотири атаки росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Десять боєзіткнень ще триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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