Відключення світла: в Укренерго оприлюднили графік на завтра
Завтра, 5 грудня, обмеження електропостачання застосовуватимуться як для населення, так й для бізнесу. Світло відключатимуть з 5 ранку й до 23:00 у кілька черг.
Про це повідомили в Укренерго.
Час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
6:00-7:00 – одна черга відключень7:00-20:00 – дві черги відключень20:00-22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності заплановані у період з 5:00 до 23:00.
Як нагадали в Укренерго, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
«Споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень по регіонах публікують обленерго на сайтах чи офіційних сторінках.