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Відключення світла: в Укренерго оприлюднили графік на завтра

Відключення світла: в Укренерго оприлюднили графік на завтра

Завтра, 5 грудня, обмеження електропостачання застосовуватимуться як для населення, так й для бізнесу. Світло відключатимуть з 5 ранку й до 23:00 у кілька черг.

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

6:00-7:00 – одна черга відключень7:00-20:00 – дві черги відключень20:00-22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності заплановані у період з 5:00 до 23:00.

Як нагадали в Укренерго, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

«Споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень по регіонах публікують обленерго на сайтах чи офіційних сторінках.

Агентство Телевидения Новости

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