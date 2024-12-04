На Харківщині 92 ОШБр знищила вороже озброєння та склад БК

У Харківській області військові завдали ударів по окупантах та знищили їхні укриття й озброєння. Є втрати й серед особового складу військових рф.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Нічні бомбери батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр завдали потужного вогневого ураження противнику», – йдеться в повідомленні.

Знищено: міномет, склад БК.Уражено: гармата, укриття, переправа.Особовий склад: двоє – ліквідовано, троє – поранено.

Агентство Телевидения Новости