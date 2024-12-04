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Армія рф вдарила КАБом по житловому будинку на Харківщині: загинув чоловік
Сьогодні, 4 грудня, окупанти завдали авіаудару по місту Куп’янськ на Харківщині. КАБ влучив у житловий будинок – одна людина загинула, двоє постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання російської авіабомби у житловий будинок загинув 40-річний чоловік. У двох жінок – гостра реакція на стрес.
Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків.
На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває.