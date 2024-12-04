Армія рф вдарила КАБом по житловому будинку на Харківщині: загинув чоловік

Сьогодні, 4 грудня, окупанти завдали авіаудару по місту Куп’янськ на Харківщині. КАБ влучив у житловий будинок – одна людина загинула, двоє постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання російської авіабомби у житловий будинок загинув 40-річний чоловік. У двох жінок – гостра реакція на стрес.

Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків.

На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває.

Агентство Телевидения Новости