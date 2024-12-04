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Один загиблий, двоє постраждалих: правоохоронці показали наслідки обстрілу Купʼянська

Один загиблий, двоє постраждалих: правоохоронці показали наслідки обстрілу Купʼянська

Сьогодні, 4 грудня, близько 18:00, війська рф вдарили по місту Купʼянськ на Харківщині з РСЗВ. Загинув чоловік, постраждали дві жінки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору.

Загинув 40-річний чоловік. Мати загиблого та 61-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

За попередніми даними, російська армія обстріляла місто з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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