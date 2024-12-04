З трьох прикордонних сіл на Харківщині повністю евакуювали людей

На території прикордонної Золочівської громади на Харківщині наразі проживає понад 20 тисяч людей, з них шість тисяч – безпосередньо в селищі Золочів. У населених пунктах громади залишається 1600 дошкільнят і школярів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

З трьох сіл на прикордонні, де безпекова ситуація найнапруженіша, Харківська ОВА з профільними службами, поліцією, волонтерами, місцевою владою евакуювали всіх неповнолітніх з родинами, всього – 517 людей.

«Золочівська громада продовжує перебувати під ворожими обстрілами. У одному з місцевих дитсадків будуємо укриття для 300 дошкільнят. Це буде повноцінний безпечний осередок. Розглядатимемо можливість його використання для запуску змішаного навчання школярів. Загальна сума інвестиції – близько п’яти мільйонів гривень, це кошти обласного бюджету, громади та залучення міжнародних партнерів до дооснащення приміщення», – розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Також триває будівництво укриття на базі місцевої лікарні, яка є головним медичним об‘єктом Золочівської громади. Безпечний простір, розрахований на майже 150 людей, зможе працювати навіть під час ворожих обстрілів. Об’єкт буде обладнаний усім необхідним для оперування та інших важливих маніпуляцій. Вартість робіт складає десять мільйонів гривень, з яких сім мільйонів – підтримка держави та три мільйони – кошти громади.

«Реалізацію проєкту розпочали у серпні цього року. На сьогодні вже повністю виконані монолітні й демонтажні роботи, а також роботи з прокладання трубопроводу водопостачання та каналізаційної мережі. Наразі на об’єкті тривають електромонтажні та оздоблювальні роботи – стан виконання складає 95% та вентиляційні – 70% готовності», – розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Всього у Богодухівському районі зареєстровано 128 тисяч жителів і близько 60 тисяч ВПО.





Агентство Телевидения Новости