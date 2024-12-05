Зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18: заява радника президента

Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у соцмережі X, повідомляє Кореспондент.

«Ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних», – написав у відповідь на пост про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні необхідно буде ухвалити «складні рішення» щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії.

Нагадаємо, наприкінці листопада радник Володимира Зеленського вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

Агентство Телевидения Новости