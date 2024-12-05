160 000 харківʼян залишилися без квартир, місто потребує коштів для відбудови, – Терехов

Міська влада постійно шукає фінансові ресурси для відбудови Харкова, який регулярно потерпає від російських обстрілів.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив, що комунальні служби спільно з волонтерами оперативно закривають контури пошкоджених будинків після ворожих обстрілів, однак місто потребує більше ресурсів для відбудови.

«Звісно, грошей не вистачає. Я звертався до уряду, щоб нам виділили певні кошти для відбудови. Для нас це дуже важливо, адже 160 тис. мешканців залишилися без даху над головою, їхні квартири повністю зруйновані. Нам потрібно повертати людей до міста, потрібно, щоб вони жили в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на те, що йде війна. Для цього потрібно відбудовувати житловий фонд. Ми використовуємо кошти міського бюджету, також є певні субвенції, але цього недостатньо», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають близько 10 млрд євро.

Агентство Телевидения Новости