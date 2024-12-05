Допомагав окупантам відновлювати зв’язок на Харківщині: СБУ затримала залізничника

Співробітники СБУ викрили колаборанта, який налагоджував зв’язок російським військовим на Харківщині. Таким чином, чоловік допомагав ворогу краще комунікувати та ефективніше вести бойові дії на східному напрямку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився колишній заступник начальника виробничого підрозділу «Куп’янська дистанція сигналізації та зв’язку» регіональної філії «Південна залізниця».

Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився обійняти посаду начальника ділянки зв’язку цеху №5 «Лінійний зв’язок» у так званому підприємстві «Куп’янська залізниця», яке окупанти створили на базі регіональної залізничної філії.

Використовуючи потужності захопленого українського підприємства колаборант організував відновлення звʼязку у місцях базування військової комендатури збройних сил рф.

Окрім цього, зловмисник забезпечував безперебійну роботу зв’язку на залізничних об’єктах, за допомогою яких ворог перекидав військову техніку, озброєння та боєприпаси з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости