Коли відбудуться вибори в Україні: Єрмак дав роз’яснення

Україна буде готова негайно перейти до виборів після встановлення справедливого миру.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю для The Telegraph, повідомляє Кореспондент.

«Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про ймовірність виборів у 2025 році, Єрмак зазначив, що президент України готовий до виборів «у будь-який момент», проте наголосив на важливості деяких моментів для їх проведення.

За словами глави ОП, треба, щоб демократичний світ визнав ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам демократії у світі.

«Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну», – зазначив Єрмак.

Агентство Телевидения Новости