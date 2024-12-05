На Харківщині виявили угрупування шахраїв-киберзлочинців: понад 5 млн грн викрали у громадян

За процесуального керівництва органів прокуратури спільно з БЕБ України, територіальними підрозділами Нацполіції України, Департаментом КІБ СБУ та територіальними підрозділами Департаменту кіберполіції проведено операції з протидії злочинності у кіберпросторі на території семи областей.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 25 особам. Вони організували діяльність шахрайських колцентрів. Потерпілі, переважно громадяни похилого віку, сплачували їм кошти за нібито придбання товарів побутового призначення.

Учасники злочинної організації використовували фішингові сайти та надалі перераховували викрадені у громадян кошти на підконтрольні їм криптогаманці. Несанкціоновано втручалися в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банків, перевипускаючи сім-картки громадян, та використовували їх як фінансові номери для входу в облікові записи потерпілих.

Підозрювані телефонували громадянам від імені працівників служби безпеки банку, дізнавалися конфіденційну інформацію, отримували доступ до управління рахунками та виводили кошти потерпілих на свої рахунки. Загалом сума збитків громадянам становить понад 5 млн грн.

Правоохоронці провели 50 обшуків у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій областях та у м. Києві. Вилучили 139 комп’ютерів, 56 мобільних телефонів, 45 банківських карток «дропів», 26 сім-карток, понад 38 стартових пакетів мобільних операторів, чорнові записи.

Підозрюваним інкриміновано участь у злочинній організації, шахрайстві, вчиненні крадіжок, а також несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем та несанкціонованому збуті або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст. 255, ст. 190, 185, 361, ст. 361-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та накладення арештів на майно.

Агентство Телевидения Новости