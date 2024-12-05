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Бюджет Харкова на 2025 рік – соціальний: Терехов пояснив чому

Бюджет Харкова на 2025 рік – соціальний: Терехов пояснив чому

Бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік передбачає значні видатки на соціальний захист населення.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 5 грудня, в ефірі національного телемарафону.Мер зазначив, що цей бюджет – соціальний, але в ньому також закладені кошти на розвиток Харкова.

«Бюджет спрямований на соціальний захист населення. Зокрема, в ньому закладені кошти на безплатний проїзд у громадському транспорті та безплатне харчування, яке щодня отримують 44-45 тис. мешканців. Крім того, на перший квартал 2025 року ми скасували для підприємців всі місцеві податки та збори, щоб бізнес залишався в Харкові. Водночас ми залучаємо кредитні кошти на розвиток міста. Зокрема, заклали певні кошти на відбудову Харкова та закупівлю електротранспорту. Незважаючи на те, що бюджет – соціальний, ми хочемо розвивати місто», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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