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ТОП-10 найбільш затребуваних професій на Харківщині: дані центру зайнятості

ТОП-10 найбільш затребуваних професій на Харківщині: дані центру зайнятості

Станом на 28 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2873 вакансії.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

1. Лікар-офтальмолог – 60 000 грн. 2. Бухгалтер – 25 000 грн. 3. Головний державний фінансовий інспектор у районі (місті) – 23 460 грн. 4. Клінічний психолог – 23 000 грн. 5. Швачка – 22 000 грн. 6. Вихователь – 20 000 грн. 7. Інженер – 18 000 грн. 8. Електромеханік – 17 000 грн. 9. Заготівник ізоляційних деталей – 13 400 грн. 10. Інженер з охорони праці – 11 950 грн. 

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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