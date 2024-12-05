На Харківщині співробітницю окупаційного «відділу освіти» відправили на п’ять років за ґрати

За матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено співробітницю окупаційного «відділу освіти», яка впроваджувала російські стандарти у школах Харківщини. Жителька Куп’янського району під час окупації обійняла посаду «заместителя начальника отдела образования ВГА Купянского района Харьковской области».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді зловмисниця надавала вказівки готувати новостворені загарбниками заклади освіти до навчального процесу за стандартами держави-агресора, забезпечувала освітні заклади російськими підручниками та програмами навчання, підбирала працівників, які згодні були співпрацювати з рашистами та проводила серед них антиукраїнську агітацію і пропаганду.

Крім цього, колаборантка організовувала поїздки для своїх співробітників на курси перекваліфікації до рф для подальшого впровадження російських стандартів освіти на території Куп’янського району Харківської області.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у лютому минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч.ч. 3, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости