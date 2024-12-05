Марку на честь харківської бригади «Хартія» анонсувала Укрпошта

На честь харківської бригади «Хартії» Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «Хартія» за проєктом «Власна марка». У продажу новинка з’явиться 10 грудня.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Харківська бригада «Хартії» – єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони спинили повторний наступ росіян на Харків, і досі тримають оборону країни», – зазначили в Укрпошті.

Унікальний дизайн із документальною хронікою роботи бригади створив Сергій Майдуков. Задля реалізації ілюстратор безпосередньо працював поруч із захисниками у Харкові, області та Липцях.⠀

У комплекті – аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж – 1013 екземплярів. Передбачено набір із дев’ятьма листівками.

Агентство Телевидения Новости