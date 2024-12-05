Для підготовки до зими Харківщина отримала 2,4 млрд гривень, – Шмигаль

На Харківщині внаслідок численних російських атак були пошкоджені основні об’єкти теплогенерації. Аби забезпечити людей теплом цієї зими, окрім коштів, регіону було передано необхідне енергетичне обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час візиту Дениса Шмигаля на Харківщині було оглянуто газову модульну котельню потужністю 5 МВт, яку Україна отримала від ЮНІСЕФ.

«Роботи з встановлення котельні вже завершуються. Також планується будівництво ще двох блоків потужністю 2 МВт і 20 МВт. Це допоможе забезпечити теплопостачання для 4 тисяч мешканців громади», – заявив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра України, загалом для підготовки до опалювального сезону Уряд виділив Харківщині 2,4 млрд грн. На території області розгорнуто 913 Пунктів незламності. Підприємства теплопостачання, водопостачання та водовідведення області мають більше ніж 1200 генераторів різної потужності. Теплопостачальники забезпечені 39 когенераційними установками.

Агентство Телевидения Новости