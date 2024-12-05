Уряд провів виїзне засідання у Харківській області: головні питання

Сьогодні, 5 грудня, Кабінет Міністрів провів виїзне засідання у Харківській області. Серед ключових питань – фінансування фортифікацій, підготовка регіону до опалювального сезону та облаштування укриттів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Харківщина серед регіонів, яким цього року ми виділили найбільше коштів. Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції», – написав Шмигаль.

На що уряд виділяв кошти Харківщині?

6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій.

2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон.

2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти.

1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини.

Більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.

Понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Агентство Телевидения Новости