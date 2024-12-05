В Україні хочуть штрафувати водіїв, які не замінили літню гуму перед зимою, – Білошицький

В Україні пропонують ввести штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Штраф може скласти до 8500 гривень.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтервʼю Українським Новинам.

«Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів», – сказав Білошицький.

За словами першого заступника начальника департаменту Патрульної поліції, зимова гума – це питання безпеки та колективної відповідальності.

«Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4…+7 градусів літня гума вже «дубіє» і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була», – пояснив Білошицький.

Перший заступник начальника патрульної поліції зазначив, що сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

Агентство Телевидения Новости