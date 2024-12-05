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Будівництво фортифікацій: уряд додатково виділив Харківщині шість млрд гривень

Будівництво фортифікацій: уряд додатково виділив Харківщині шість млрд гривень

На будівництво фортифікацій у Харківській області було додатково виділено 6 млрд грн. Стан виконання робіт – 99,9%. Побудовано й облаштовано майже 800 опорних пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабміну.

«Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана», – написав Шмигаль.

Одна з програм, яка потребує додаткової уваги, є розмінування. Харківщина – одна з найбільш забруднених мінами областей. Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування.

Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій. Аграріїв Харківщини закликають скористатися перевагами ринку гуманітарного розмінування, завдяки якому вони можуть отримати 100% компенсації за розмінування своїх ділянок.

Агентство Телевидения Новости

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