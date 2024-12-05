Окупанти завдали авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 грудня. Триває 1016 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.
Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. На Харківському напрямку окупанти завдали авіаудару КАБом в райні Круглого.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.