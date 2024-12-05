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У Харкові на Північній Салтівці відновлюють пошкоджену обстрілом багатоповерхівку

У Харкові на Північній Салтівці відновлюють пошкоджену обстрілом багатоповерхівку

У Харкові на вулиці Соборності України триває капітальний ремонт 13-поверхового будинку, який зазнав руйнувань наприкінці березня 2022 року. У будівлі вже встановили нові вікна, відливи, відновили міжкімнатні перегородки, а також утеплили фасад на площі майже 7000 кв. м.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За даними Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз фахівці завершують відновлювати фасад цього будинку.

Також у трьох пошкоджених квартирах демонтують залишки зруйнованих конструкцій. Надалі всі пошкоджені стіни, плити перекриття та балкони будуть повністю відновлені.

Агентство Телевидения Новости

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