Шмигаль відвідав підприємство на Харківщині, де виготовляють екіпірування для розмінування

Сьогодні, 5 грудня, під час візиту на Харківщину прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав підприємство, яке від початку повномасштабного вторгнення виготовляє інноваційне екіпірування для розмінування.

Про це Денис Шмигаль повідомив в своєму Телеграм-каналі.

«Попри постійні російські обстріли підприємство продовжує працювати та виготовляти продукцію, яка, без перебільшення, рятує життя й здоров’я людей. Відзначив працівників цінними подарунками. Усе для того, аби харківський та весь український бізнес продовжував працювати та зростати», – написав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, підтримка українського виробника – один із напрямів роботи уряду. Це, зокрема, гранти на перероблення, мікрогранти, доступні кредити, компенсації за купівлю вітчизняної сільгосптехніки, компенсація за розмінування, дотації аграріям та інші програми. Для Харківщини цьогоріч уряд передбачив на це 1,5 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости