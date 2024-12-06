Росіяни атакували Україну понад пів сотнею дронів: скільки БпЛА збито

У ніч на 6 грудня, починаючи з 20:00 5 грудня, росіяни атакував Україну 53 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали дрони з району міста Орел.

Про це повідомили в Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 7:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Агентство Телевидения Новости