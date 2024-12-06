На Харківщині окупанти атакували шість разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 грудня. 1017 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 24 авіаударів, скинувши 31 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Кругле, Петропавлівка, Богуславка, Лиман, Лозова, Костянтинопіль, Комар, Времівка.

На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости