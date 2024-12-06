На Донбасі загинув депутат з Харківщини

У бою з агресором 13 листопада загинув житель села Нижче Солоне Ізюмського району Харківської області Олександр Голик.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

Як розповіли в селищній раді, Олександр Голик багато років працював вчителем фізкультури у Піско-Радьківській школі, був тренером з футболу та одним з найкращих футболістів Борівщини, грав за місцеві команди. З 2021 року обіймав посаду спеціаліста з питань спорту та туризму відділу з питань гуманітарної політики Борівської селищної ради, депутат Борівської селищної ради VIII скликання.

Після повномасштабного вторгнення росії долучився до лав ЗСУ. Захищав Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Сержант Олександр Голик служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів. 13 листопада військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Покровського району Донецької області.

У 50-річного захисника залишилися дві доньки та дружина.

Агентство Телевидения Новости