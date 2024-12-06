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Окупанти атакували Харківщину безпілотниками: один постраждалий

Окупанти атакували Харківщину безпілотниками: один постраждалий

Протягом доби окупанти атакували Чугуївській та Богодухівський райони Харківської області. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні близько 22:50-23:35 у селі Клугіно-Башкирівка Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Дістав поранення чоловік, постраждалого госпіталізували.

Близько 14:00 окупанти, використовуючи БпЛА невстановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

За даними ГУНП Харківської області, два БпЛА «Молнія» о 13:55 атакували Куп’янськ: без руйнувань та постраждалих.

Протягом доби з Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 72 людей.

Агентство Телевидения Новости

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