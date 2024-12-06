Обмеження електропостачання: Укренерго попереджає про кілька черг відключень

Завтра, 6 грудня, обмеження електропостачання в Україні діятимуть як для населення, так і для бізнесу. Відключення світла відбуватимуться з 5:00 до 23:00 у декілька черг.

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

6:00-7:00 – одна черга відключень7:00-20:00 – дві черги відключень20:00-22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності заплановані у період з 5:00 до 23:00.

Укренерго повідомляє, що тимчасові обмеження електропостачання запроваджені через пошкодження енергетичної інфраструктури під час масованої ракетно-дронової атаки, яка відбулася 28 листопада. Фахівці продовжують відновлювати обладнання, пошкоджене внаслідок атак, щоб якомога швидше забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Час та обсяги відключень протягом доби можуть змінюватися. Актуальну інформацію щодо графіків відключень в областях можна знайти на офіційному сайті або сторінках обленерго у соціальних мережах.

Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію у періоди, коли світло доступне згідно з графіком.

Агентство Телевидения Новости