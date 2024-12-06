На Харківщині росіяни намагалися наступати на позиції 3 ОШБр вночі: відео відбиття штурму

У Харківській області бійці третьої штурмової бригади вночі зафіксували групу окупантів, які почали наступ на позиції захисників. Наступ піхоти було відбито.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

«Піднявши в небо FPV, пілоти нейтралізували одного окупанта. Ще два заскочили в траншею, де їх відразу догнали наші дрони», – йдеться в повідомленні.

Після відбиття одного штурму бійцям 3 ОШБр майже відразу довелося давати відсіч й другому накату ворога, адже по слідах першої групи окупантів висунулися нові російські піхотинці.

Нищили ворога з неба бійці з батальйону безпілотних систем і 1-го мехбату.

Агентство Телевидения Новости