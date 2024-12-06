33 роки на захисті незалежності: Збройні сили України відзначають річницю створення

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні сили України». Відтоді ця дата стала днем народження української армії, яка є ровесником незалежності держави. Збігається з початком Першого зимового походу армії Української Народної Республіки та Днем Святого Миколая з 2023 року після переходу українських християнських церков на новоюліанський та григоріанський календарі.

Цьогоріч Збройним силам України виповнюється 33 роки.

У День Збройних сил України головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся з вітальними словами до всіх військовослужбовців.

«Дякую усім мужнім воїнам, які б’ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б’ються за Чорне море, обороняли Київ… А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції», – написав Сирський.

Як зазначив головком, у ході Харківського контрнаступу, деокупації Херсонщини та під час Курської наступальної операції українські захисники завдали російським окупантам значних втрат.

Згідно з Конституцією, основними завданнями ЗСУ є оборона країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності. Збройні сили України мають складну структуру, яка забезпечує оборону країни й реалізацію військових завдань. Вони включають:

Керівний орган – Генеральний штаб ЗСУ, що координує діяльність усіх підрозділів.Основні види збройних сил:Сухопутні військаПовітряні силиВійськово-морські силиОкремі роди військ (сил), які не входять до основних видів:Десантно-штурмові військаСили спеціальних операційСили територіальної оборониСили безпілотних системДопоміжні служби та командування:Командування сил логістикиОзброєнняТилКомандування сил підтримки

Кожен вид ЗСУ має свій професійний святковий день, однак 6 грудня символічно об’єднує всіх українських військовослужбовців. Це свято – день вшанування тих, хто захищає свободу й незалежність України.

Агентство Телевидения Новости