В Україні впали ціни на цибулю: що кажуть фахівці

Після недавнього подорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на цибулю.

Про це повідомляє EastFruit.

На сьогодні продаж ріпчастої цибулі формується в рамках діапазону 10–16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зниження ціни в EastFruit пояснюють значним зменшенням попиту в даному сегменті. Водночас якість цибулі у сховищах погіршується, тому через що її власники знижують ціни, щоб швидше реалізувати продукцію.

Більшість фермерів наразі утримуються від продажу цибулі через низькі ціни. У моніторинговому проєкті зауважили, що на початку грудня минулого року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче у порівнянні з аналогічним періодом цього року.

Агентство Телевидения Новости